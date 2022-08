Morte Garella, il cordoglio del Napoli: il messaggio (Di venerdì 12 agosto 2022) Attraverso i propri canali ufficiali, il Napoli ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Claudio Garella Il Napoli, attraverso i propri canali ufficiali, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Claudio Garella. IL messaggio – «Il mondo del calcio piange la scomparsa di Claudio Garella, portiere che ha lasciato un segno indelebile nella storia del Napoli. Garella è stato tra i protagonisti assoluti del primo scudetto azzurro nella stagione 1986/87. Era arrivato a Napoli nell’estate del 1985, all’alba della radiosa era maradoniana. In azzurro ha disputato 3 stagioni vincendo il tricolore e la Coppa Italia. È scomparso Claudio Garella, il ricordo e il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Attraverso i propri canali ufficiali, ilha espresso il suoper la scomparsa di ClaudioIl, attraverso i propri canali ufficiali, ha espresso il suoper la scomparsa di Claudio. IL– «Il mondo del calcio piange la scomparsa di Claudio, portiere che ha lasciato un segno indelebile nella storia delè stato tra i protagonisti assoluti del primo scudetto azzurro nella stagione 1986/87. Era arrivato anell’estate del 1985, all’alba della radiosa era maradoniana. In azzurro ha disputato 3 stagioni vincendo il tricolore e la Coppa Italia. È scomparso Claudio, il ricordo e il ...

