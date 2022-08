Miriam Leone esagerata | si vede tutto | fan in delirio su Instagram

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 12 agosto 2022) L’ex Miss Italiaappare in uno scatto sorprendente che manda in visibilio i fan. Ecco come si palesa l’attrice siciliana sempre molto empatica.è un’attrice siciliana balzata all’onore delle cronache dopo la sua partecipazione alla kermesse di Miss Italia, risultando la più eletta tra le concorrenti e dunque vincitrice nel 2008. Da subito si è distinta non solo per la socievolezza e lo splendido sorriso che contagia allegria e ottimismo, ma anche per le sue raffinate qualità artistiche. Allaè riconosciuta molta professionalità, sia come conduttrice che nelle vesti di attrice di cinema e televisione. Pur essendo giovanissima ha già al suo attivo numerosi lavori alle sue spalle. Alcune indiscrezioni sul futuro di...