Maltempo: grandine distrugge serre nel sud Sardegna (Di venerdì 12 agosto 2022) serre distrutte, colture in pieno campo abbattute. È il bollettino del nubifragio che ieri pomeriggio si è materializzato all'improvviso nel sud Sardegna. Diverse aziende agricole del Parteolla e dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 12 agosto 2022)distrutte, colture in pieno campo abbattute. È il bollettino del nubifragio che ieri pomeriggio si è materializzato all'improvviso nel sud. Diverse aziende agricole del Parteolla e dell'...

Agenzia_Ansa : Il maltempo mette in stand by l'estate nelle regioni del Sud. Nubifragi e grandine in Sardegna, allerta in Campania… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Il maltempo mette in stand by l'estate nelle regioni del Sud. Nubifragi e grandine in Sardegna, aller… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Il maltempo mette in stand by l'estate nelle regioni del Sud. Nubifragi e grandine in Sardegna,… - EugenioBerto70 : Maltempo irrompe su estate Sardegna, bombe acqua e grandine - Bruna71347573 : RT @Agenzia_Ansa: Il maltempo mette in stand by l'estate nelle regioni del Sud. Nubifragi e grandine in Sardegna, allerta in Campania #ANSA… -