Lazio, 90 scuole ammesse al bando Sapere i sapori (Di venerdì 12 agosto 2022) Arrivato alla sua 25° edizione, il progetto di Regione Lazio, in collaborazione con Arsial, ‘Sapere i sapori’ ha ottenuto una vasta adesione da parte degliIstituti Scolastici. Su 141 domande pervenute, sono 90 le istanze ammesse a contributo fino all’esaurimento risorse. Gli alunni coinvolti per l’anno 2022/23 saranno circa 10.300 e le azioni educative si svolgeranno per l’intero prossimo anno scolastico. Queste le parole dell’Assessora Agricoltura, Foreste, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Pari opportunità Enrica Onorati. “25 anni, un traguardo importantissimo per Sapere i sapori, progetto che ha saputo innovarsi nel tempo, divenendo uno strumento a servizio delle bambine e dei bambini del Lazio, dei loro insegnanti e del sopraggiungere di esigenze ... Leggi su italiasera (Di venerdì 12 agosto 2022) Arrivato alla sua 25° edizione, il progetto di Regione, in collaborazione con Arsial, ‘’ ha ottenuto una vasta adesione da parte degliIstituti Scolastici. Su 141 domande pervenute, sono 90 le istanzea contributo fino all’esaurimento risorse. Gli alunni coinvolti per l’anno 2022/23 saranno circa 10.300 e le azioni educative si svolgeranno per l’intero prossimo anno scolastico. Queste le parole dell’Assessora Agricoltura, Foreste, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Pari opportunità Enrica Onorati. “25 anni, un traguardo importantissimo per, progetto che ha saputo innovarsi nel tempo, divenendo uno strumento a servizio delle bambine e dei bambini del, dei loro insegnanti e del sopraggiungere di esigenze ...

italiaserait : Lazio, 90 scuole ammesse al bando Sapere i sapori - FrontieraRieti : Oltre 153,1 milioni di euro alle scuole del Lazio per trasformare le classi in ambienti innovativi di apprendimento… - TheReal_Ricky_C : @nzingaretti Scusi, ma la Regione Lazio da lei diretta, come fa ad avere scuole e istituti non agibili ??? Anche i… - Fiorenz23 : @amendolaenzo @pdnetwork a partire da prodi sono diversi anni che ci prendete per il cuneo...l'unico modo per avere… - PasqualeCiaccia : Siamo ad agosto, settembre è davvero dietro l’angolo. Spesso abbiamo ribadito come gli impianti di aerazione nelle… -