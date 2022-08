La Repubblica Popolare della Cina e i Paesi in via di sviluppo (Di venerdì 12 agosto 2022) Nel fornire assistenza a Stati esteri, la Repubblica Popolare della Cina rispetta sempre la sovranità dei Paesi beneficiari, non pone vincoli di sorta e persegue risultati vantaggiosi per tutti. L’assistenza cinese ha portato benefici reali ai Paesi in via di sviluppo interessati e ha ricevuto il loro plauso e apprezzamento. La cosiddetta “trappola del debito” cinese è una narrativa che gli Stati Uniti d’America e alcuni altri Paesi occidentali adottano per diffamare e calunniare la Cina, e interrompere la sua cooperazione della con altri Paesi in via di sviluppo. Come sottolinea un articolo del 6 febbraio 2021 sulla rivista di Boston, «The Atlantic»: «There Is No Chinese “Debt Trap”» ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 agosto 2022) Nel fornire assistenza a Stati esteri, larispetta sempre la sovranità deibeneficiari, non pone vincoli di sorta e persegue risultati vantaggiosi per tutti. L’assistenza cinese ha portato benefici reali aiin via diinteressati e ha ricevuto il loro plauso e apprezzamento. La cosiddetta “trappola del debito” cinese è una narrativa che gli Stati Uniti d’America e alcuni altrioccidentali adottano per diffamare e calunniare la, e interrompere la sua cooperazionecon altriin via di. Come sottolinea un articolo del 6 febbraio 2021 sulla rivista di Boston, «The Atlantic»: «There Is No Chinese “Debt Trap”» ...

sandro01682106 : @brandobenifei @pdnetwork Guardi che non abbiamo più l'anello al naso come pensate voi del PD, quello che sta dicen… - LeonardoMontef6 : @repubblica La costituzione è fatta bene così se pensate di modificarla ci sarà una sollevazione popolare state e c… - AgenziaASI : Elezioni, Gasparri: da Berlusconi nessun assalto, solo parole chiare su elezione popolare Presidente della Repubbli… - frank9you : @msgelmini nel ns sistema il Presidente non è espresso dalla volontà popolare,il Generale De Gaulle nel 1958 diede… - EnzoMas48 : @EnricoLetta Ma almeno hai capito cosa ha detto Berlusconi? Vogliamo un referendum popolare per scegliere una repub… -