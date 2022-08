Incidente sul lavoro, muore operaio dopo un rogo (Di venerdì 12 agosto 2022) Ennesimo Incidente sul lavoro. Un operaio di 48 anni è morto a causa di un incendio divampato questa mattina 12 agosto in una conceria di via Galilei a Zermeghedo, in provincia di Vicenza. Sul luogo dell’Incidente sono giunti i vigili... Leggi su europa.today (Di venerdì 12 agosto 2022) Ennesimosul. Undi 48 anni è morto a causa di un incendio divampato questa mattina 12 agosto in una conceria di via Galilei a Zermeghedo, in provincia di Vicenza. Sul luogo dell’sono giunti i vigili...

