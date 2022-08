Il Napoli ufficializza la cessione di Petagna al Monza | prestito con obbligo di riscatto

(Di venerdì 12 agosto 2022) Ilha comunicato – tramite una nota pubblicata sul sito ufficiale – di aver ceduto incondile prestazioni sportive del calciatore Andreaal. Andreaceduto alcon la formula delcondihttps://t.co/w9vGTUKp2c — Official SSC(@ssc) August 12, 2022 L’ufficialità arriva a conferma di una trattativa molto lunga, che un paio di giorni fa era entrata nella fase più calda e che ieri ha trovato conclusione positiva.ha svolto le visite mediche questa mattina in Lombardia. Per sostituirlo, ilsta trattando dall’Hellas ...

Il Napoli continua a trattare con il PSG per l'acquisto di Keylor Navas e la cessione di Fabian Ruiz. Le due operazioni sono completamente separate e non dipendono una dall'altra.