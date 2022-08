Golf, DP World Tour: Celli e Paratore in quota all’ISPS Handa World Invitational, risale anche Migliozzi. Rimane leader Ewen Ferguson (Di venerdì 12 agosto 2022) È stata una grande giornata per i colori azzurri la seconda dell’ISPS Handa World Invitational. Sul percorso del Galgorm Castle in Irlanda del Nord, se lo scozzese Ewen Ferguson mantiene la sua leadership, le bandiere tricolori in top 10 sono due. La prima è quella del super amateur Filippo Celli in terza piazza, la seconda di Renato Paratore, provvisoriamente sesto. Round solo pari con il PAR per il leader, che riesce però a mantenere la testa grazie all’impressionante -9 fatto registrare nella giornata di ieri. Se ieri i colpi di vantaggio sullo spagnolo Borja Virto erano quattro, oggi l’iberico è riuscito a riportarsi ad una sola lunghezza di distanza grazie a sei birdie, accompagnati però da un bogey ed un doppio ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) È stata una grande giornata per i colori azzurri la seconda dell’ISPS. Sul percorso del Galgorm Castle in Irlanda del Nord, se lo scozzesemantiene la suaship, le bandiere tricolori in top 10 sono due. La prima è quella del super amateur Filippoin terza piazza, la seconda di Renato, provvisoriamente sesto. Round solo pari con il PAR per il, che riesce però a mantenere la testa grazie all’impressionante -9 fatto registrare nella giornata di ieri. Se ieri i colpi di vantaggio sullo spagnolo Borja Virto erano quattro, oggi l’iberico è riuscito a riportarsi ad una sola lunghezza di distanza grazie a sei birdie, accompagnati però da un bogey ed un doppio ...

