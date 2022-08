Giò Stajano | scandali | provocazioni e lotta ai preconcetti – Una vita oltre le regole

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 12 agosto 2022) Ricordiamo Giò, ovvero la “prima transessuale d’Italia” come venne definita dai giornali dell’epoca. Affrontare il tema della transessualità non è semplice, soprattutto in Italia, paese in cui la “figura” del transessuale è sempre stata, quasi automaticamente, collegata ad una sessualità sporca, insalubre e perversa. Sappiamo bene, infatti, quale stigma si appicci addosso alle persone che hanno il coraggio di vivere la loro, mostrandosi per quello che sono realmente. Ma il coraggio, purtroppo, nella maggior parte dei casi non è sufficiente. Un po’ come è accaduto alla prof Cloe Bianco che si è data fuoco nel suo camper. La prof era stata discriminata sul posto di lavoro da quando aveva iniziato nel 2015 a portare abiti femminili, gli stessi che non andavano giù nemmeno alla politica locale che ha fatto pressioni, anche ...