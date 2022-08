Disattivare notifiche e tracciamento di Google Maps per non farsi spiare (Di venerdì 12 agosto 2022) Google Maps è ormai ben più di un semplice navigatore GPS, visto che presenta numerose funzionalità aggiunte per scoprire i posti migliori vicini e trovare servizi di ogni tipo. Proprio per favorire la fruizione dei servizi aggiuntivi Google Maps invia notifiche in continuazione sul telefono, con suggerimenti su posti che potrebbero piacerci e con l'invito a scrivere l'opinione sull'ultimo posto in cui siamo stati, segno evidente che l'app sa tutto di noi e dei nostri spostamenti quotidiani. Nella guida che segue vi mostreremo come impedire a Google Maps di spiarci sul telefono, disattivando le funzioni a cui non siamo interessati ma mantenendo comunque le funzionalità legate al GPS e alla navigazione satellitare. LEGGI ANCHE -> Migliori app e siti di mappe ... Leggi su navigaweb (Di venerdì 12 agosto 2022)è ormai ben più di un semplice navigatore GPS, visto che presenta numerose funzionalità aggiunte per scoprire i posti migliori vicini e trovare servizi di ogni tipo. Proprio per favorire la fruizione dei servizi aggiuntiviinviain continuazione sul telefono, con suggerimenti su posti che potrebbero piacerci e con l'invito a scrivere l'opinione sull'ultimo posto in cui siamo stati, segno evidente che l'app sa tutto di noi e dei nostri spostamenti quotidiani. Nella guida che segue vi mostreremo come impedire adi spiarci sul telefono, disattivando le funzioni a cui non siamo interessati ma mantenendo comunque le funzionalità legate al GPS e alla navigazione satellitare. LEGGI ANCHE -> Migliori app e siti di mappe ...

