Clarissa Selassié | altro che reality | ecco qual è il suo vero talento

Leggi su altranotizia

(Di venerdì 12 agosto 2022)si è fatta conoscere nei mesi scorsi attraverso il seguitissimo tv show di canale Cinque, ma a quanto pare il suonon è solo quello televisivo.come la più piccola delle sorelleha stupito il pubblico.-Selassie-Altranotizia-(Fonte: Google)ha lasciato di stucco tutti i fan e ha ricevuto tanti complimenti e likes per la sua performance, tecnicamente perfetta., le sue inaspettate capacità Come forse saprete già,Selassiè è la più piccola del trio di sorelle Selassiè, le ormai celebri principesse discendenti della dinastia dell’imperatore etiope Halié Selassiè. Fino ad ora si è mostrata in ...