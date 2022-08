Cambiano sesso insieme: lui era una lei, lei un lui, adesso si sposeranno a Recanati (Di venerdì 12 agosto 2022) La storia di Maura Nardi ed Emanuele Loati è una vera odissea che, finalmente, è giunta al termine. L’ufficio anagrafe del comune di Recanati, in provincia di Macerata, ha provveduto a rettificare i loro documenti di identità e a breve si sposeranno. Sono entrambi due persone transgender, che hanno terminato il percorso di transizione. Hanno cambiato sesso insieme, senza mai smettersi di amarsi e, dopo un processo molto lungo, coroneranno il loro sogno. Il cambio di identità Maura ed Emanuele, rispettivamente di 41 e 25 anni, hanno atteso tanto. Il cambio dei documenti in Italia è un processo molto lungo che per molti anni limita la libertà di scelta di tantissimi uomini e donne. Ma adesso potranno sposarsi. «Siamo una coppia e stiamo pensando alla nostra unione e al nostro futuro. Per noi è una cosa ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 12 agosto 2022) La storia di Maura Nardi ed Emanuele Loati è una vera odissea che, finalmente, è giunta al termine. L’ufficio anagrafe del comune di, in provincia di Macerata, ha provveduto a rettificare i loro documenti di identità e a breve si. Sono entrambi due persone transgender, che hanno terminato il percorso di transizione. Hanno cambiato, senza mai smettersi di amarsi e, dopo un processo molto lungo, coroneranno il loro sogno. Il cambio di identità Maura ed Emanuele, rispettivamente di 41 e 25 anni, hanno atteso tanto. Il cambio dei documenti in Italia è un processo molto lungo che per molti anni limita la libertà di scelta di tantissimi uomini e donne. Mapotranno sposarsi. «Siamo una coppia e stiamo pensando alla nostra unione e al nostro futuro. Per noi è una cosa ...

