Calciomercato Como, nel mirino un portiere e un attaccante (Di venerdì 12 agosto 2022) Il Como sembra essere il protagonista del Calciomercato di Serie B. Dopo aver messo a segno il colpo dell’anno, con l’ingaggio di Cesc Fabregas, i lariani ora sono alla ricerca dei profili giusti per completare l’organico in vista dell’inizio del campionato per rendersi competitivi per una serie cadetta davvero complessa da vivere. Ecco le ultime novità dalle contrattazioni dei lombardi in questo mercato così scoppiettante. Calciomercato Como: si punta ad un rinforzo tra i pali (Photo credit: Como 1907)Il club lariano è alla ricerca di un portiere in grado di assicurare alla rosa maggiore sicurezza anche tra i pali, da mettere a disposizione dell’allenatore GiaComo Gattuso: la scelta sarebbe caduta su Adrian Semper, estremo difensore croato classe ’98 attualmente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 agosto 2022) Ilsembra essere il protagonista deldi Serie B. Dopo aver messo a segno il colpo dell’anno, con l’ingaggio di Cesc Fabregas, i lariani ora sono alla ricerca dei profili giusti per completare l’organico in vista dell’inizio del campionato per rendersi competitivi per una serie cadetta davvero complessa da vivere. Ecco le ultime novità dalle contrattazioni dei lombardi in questo mercato così scoppiettante.: si punta ad un rinforzo tra i pali (Photo credit:1907)Il club lariano è alla ricerca di unin grado di assicurare alla rosa maggiore sicurezza anche tra i pali, da mettere a disposizione dell’allenatore GiaGattuso: la scelta sarebbe caduta su Adrian Semper, estremo difensore croato classe ’98 attualmente ...

