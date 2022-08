Ancelotti: 'Mou ha fatto un gran lavoro. Roma da scudetto? Non ancora' (Di venerdì 12 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora Leggi su gazzetta (Di venerdì 12 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora

sportli26181512 : Ancelotti: 'Mou ha fatto un gran lavoro. Roma da scudetto? Non ancora': Ancelotti: 'Mou ha fatto un gran lavoro. Ro… - corgiallorosso : #Ancelotti: “#Roma non ancora da Scudetto, ma si è rinforzata molto e Mou sta facendo un lavoro fantastico” - RescueM79072253 : @CatoneRaf @Guido17595958 Difatti il Napoli ha fatto una stronzata assurda con ancelotti. Non è che se non vinci al… - Day81P : @pisto_gol @davidefigoli Ma qui si parlava di palmarès. Decisamente inferiore a mou e Ancelotti. E concorderà che,… - Luckyluciano971 : RT @P3LUSO_C1RO: @baldanza_sergio @Luckyluciano971 Io avrei tenuto #Ancelotti è mandato via chi ha messo in atto quello schifo!!! Indipende… -