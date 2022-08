(Di venerdì 12 agosto 2022) «Non c’è nessuna candidatura per quanto mi riguarda, né conné con. Non penso che siaesprimere una candidatura senza un percorso di confronto e di avvicinamento attento e approfondito»: così Gianni, con un post social, ha smentito l’articolo diche lo dava candidato con il movimento fondato da Gianluigi Paragone.: “Mai ipotizzato una candidatura con” «Ho annunciato il mio allontanamento dal centrodestra pochi giorni fa – si legge ancora nella nota dell’ex sindaco di Roma – dopo un travaglio durato mesi, mi sto ora confrontando con tanti altri militanti politici provenienti da destra che non si ritrovano nelle posizioni liberiste e favorevoli all’invio di armi in Ucraina. Vedremo se ...

SecolodItalia1 : Alemanno smentisce Repubblica: “Non mi candido con Italexit o con altre liste. Non sarebbe serio”… - marco_disca : RT @boni_castellane: Alemanno smentisce candidatura Italexit - VedeleAngela : RT @boni_castellane: Alemanno smentisce candidatura Italexit - CrisisEureos : RT @boni_castellane: Alemanno smentisce candidatura Italexit - Io_e_basta__ : RT @boni_castellane: Alemanno smentisce candidatura Italexit -

Secolo Trentino

... Valentina D'Orso, Luigi Gallo, Filippo Scerra e Luca Sut, oltre ai segretari Maria Soave, ... Una smentita che nonfino in fondo, dal momento che fa riferimento a una 'volontà ...Arriva una delibera della giuntache dà mandato al dipartimento Ambiente di completare la ... ma una sentenza della Corte di Cassazione la. Secondo la legge di Stabilità approvata ... Alemanno verso ItalExit L'ex Sindaco di Roma smentisce: "Nessuna candidatura, non sarebbe serio" Nel turbine di notizie sulla chiusura delle liste delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 è finito anche Gianni Alemanno. Nelle scorse settimane, l'ex ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...