Addio Garella! Ci lascia il portiere del primo Scudetto del Napoli

(Di venerdì 12 agosto 2022) Foto: Corriere dello Sport Una di quelle notizie che non si vorrebbero mai leggere scuote il mondo del calcio: è morto a 67 anni Claudio Garella, exdel, storicodelnella stagione 1986-1987. Come riporta L'Arena, sarebbe deceduto a causa di problemi cardiaci occorsi in seguito ad un intervento chirurgico. Garella nella sua carriera è stato protagonista anche della vittoria del campionato del Verona nella stagione 1984-1985. In gialloblù ha giocato per quattro anni, collezionando oltre cento presenze, poi l'esperienze neldi Maradona.

anperillo : Addio #Garellik… Sei stato un vero campione e una gran bella persona. Salutaci #Diego… Vi porterò e vi porteremo se… - T7TorreSette : Addio a Claudio #Garella, storico portiere di @HellasVeronaFC e @sscnapoli, vinse i primi scudetti dei due club - entropia2009 : RT @anperillo: Addio #Garellik… Sei stato un vero campione e una gran bella persona. Salutaci #Diego… Vi porterò e vi porteremo sempre nei… - Fprime86 : RT @CorSport: #Garella, addio al portiere degli scudetti di Napoli e Verona - laziolivetv : Addio a Claudio Garella. -

nella sua carriera è stato protagonista anche della vittoria del campionato del Verona nella stagione 1984 - 1985. In gialloblù ha giocato per quattro anni, collezionando oltre cento presenze,...è scomparso proprio tre giorni prima della giornata inaugurale del campionato che vedrà sfidarsi le due squadre che lo hanno reso famoso al Bentegodi.Il calcio italiano è in lutto per la scomparsa di Claudio Garella. L’ex portiere, tra le altre, di Sampdoria, Verona e Napoli è scomparso nella sua Torino all’età di 67 anni. Claudio Garella è morto a ...Una brutta notizia scuote il mondo del calcio: è morto a 67 anni Claudio Garella, ex portiere del primo e storico scudetto del Napoli nella stagione 1986-1987. Come riporta L'Arena, sarebbe deceduto a ...