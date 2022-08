Virus Usutu, primi 2 casi asintomatici in Italia (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – primi due casi asintomatici di Usutu Virus in Italia, segnalati in Friuli-Venezia Giulia. E’ quanto riferisce l’ultimo bollettino dell’Istituto superiore di sanità (Iss) sulla sorveglianza dei Virus West Nile e Usutu in Italia, con dati aggiornati al 9 agosto. Continua intanto a crescere il numero di casi di infezione da West Nile Virus nell’uomo. Nell’ultima settimana di sorveglianza, salgono a 144 in totale quelli registrati dall’inizio di giugno, contro i 94 della settimana precedente. Aumentano a 10 i decessi (erano 7). Sul totale dei 144 casi – si legge nel report Iss – 87 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (22 in Emilia-Romagna, 50 in Veneto, 8 in ... Leggi su italiasera (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) –duediin, segnalati in Friuli-Venezia Giulia. E’ quanto riferisce l’ultimo bollettino dell’Istituto superiore di sanità (Iss) sulla sorveglianza deiWest Nile ein, con dati aggiornati al 9 agosto. Continua intanto a crescere il numero didi infezione da West Nilenell’uomo. Nell’ultima settimana di sorveglianza, salgono a 144 in totale quelli registrati dall’inizio di giugno, contro i 94 della settimana precedente. Aumentano a 10 i decessi (erano 7). Sul totale dei 144– si legge nel report Iss – 87 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (22 in Emilia-Romagna, 50 in Veneto, 8 in ...

Gazzettino : Virus, i primi due casi italiani di Usutu scoperti in Friuli Venezia Giulia. malattia portata da zanzare e uccelli - CasaItaliaRadio : Virus Usutu, primi 2 casi asintomatici in Italia ??Leggi di più su - pleccese : Virus Usutu, primi 2 casi asintomatici in Italia ??Leggi di più su - Telefriuli1 : ?????????????? ?????????? ??????????: ?????????? ?????? ?????????????? ?????????????????????? ???? ???????????? ?????????????? ???????????? +++ Si tratta delle prime infezioni eme… - fisco24_info : Virus Usutu, primi 2 casi asintomatici in Italia: (Adnkronos) - Segnalati in Friuli Venezia Giulia. Salgono le infe… -