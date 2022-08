Un posto al sole smette, a breve i fan dovranno salutare gli attori (Di giovedì 11 agosto 2022) La longeva soap di Rai3, Un posto al sole, si ferma. I tantissimi fan sono costretti a salutare i propri beniamini Per un po’ i tantissimi fan di Un posto al sole dovranno fare a meno dell’amatissima soap di Rai Tre. I telespettatori da un po’ si chiedevano quando si sarebbe fermata per la pausa estiva, nei giorni scorsi è stato confermato che quelli dall’8 al 12 agosto sono gli ultimi episodi che andranno in onda prima dello stop. Un posto al sole (Screenshot video Raiplay)Qualche giorno fa era stata proprio Ilenia Lazzarin a far sapere ai suoi tantissimi fan che la soap a breve si sarebbe fermata. La pausa estiva durerà due settimane, dal 15 al 26 agosto, i nuovi episodi di Un posto al ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 11 agosto 2022) La longeva soap di Rai3, Unal, si ferma. I tantissimi fan sono costretti ai propri beniamini Per un po’ i tantissimi fan di Unalfare a meno dell’amatissima soap di Rai Tre. I telespettatori da un po’ si chiedevano quando si sarebbe fermata per la pausa estiva, nei giorni scorsi è stato confermato che quelli dall’8 al 12 agosto sono gli ultimi episodi che andranno in onda prima dello stop. Unal(Screenshot video Raiplay)Qualche giorno fa era stata proprio Ilenia Lazzarin a far sapere ai suoi tantissimi fan che la soap asi sarebbe fermata. La pausa estiva durerà due settimane, dal 15 al 26 agosto, i nuovi episodi di Unal ...

Mov5Stelle : 'Sul terreno dell’economia circolare l'Italia è uno dei Paesi che “tiene”: nel quadro delle prime cinque economie e… - SoniaLaVera : RT @RaffaeleGianni4: Occhio ai collegi sicuri sono utili idioti paracadutati dal potere finanziario, servi del sistema che non prenderebber… - microcerotis : @spighissimo Se Augusta Iannini, moglie di Bruno Vespa, è nell’Autorità Garante per la Privacy...… - helytes : @panthergguk un posto al sole - SoleInvitto : Oggi queste bestie si stanno guadagnando solo un posto al sole malato per altri 5 anni. Per quanto i nuovi avete gi… -