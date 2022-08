Ultime Notizie – Elezioni 2022, nasce ‘Noi moderati’ lista unica dei centristi di centrodestra (Di giovedì 11 agosto 2022) Una sorta di investitura alla leadership di Giorgia Meloni è la cifra della conferenza stampa dei centristi del centrodestra, che oggi alla Camera hanno presentato il simbolo unitario. “12, 14 o 16 collegi” (copyright Giovanni Toti) dell’uninominale saranno quelli riservati a ‘Noi moderati’, è questo il nome della nuova lista unitaria di Udc-Ci-Nci-Iac che oggi ha presentato il nuovo simbolo unitario. “Ringraziamo Giorgia Meloni perché rispetto a questa nostra proposta politica ci ha dato non solo credito, ma anche perché ha capito che senza ‘Noi moderati’ il centrodestra sarebbe più povero”, ha detto subito Maurizio Lupi. Ancora più netto il segretario Udc, Lorenzo Cesa: “Dobbiamo dire grazie a Giorgia Meloni, a chi, senza usare giri di parole, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 11 agosto 2022) Una sorta di investitura alla leadership di Giorgia Meloni è la cifra della conferenza stampa deidel, che oggi alla Camera hanno presentato il simbolo unitario. “12, 14 o 16 collegi” (copyright Giovanni Toti) dell’uninominale saranno quelli riservati a, è questo il nome della nuovaunitaria di Udc-Ci-Nci-Iac che oggi ha presentato il nuovo simbolo unitario. “Ringraziamo Giorgia Meloni perché rispetto a questa nostra proposta politica ci ha dato non solo credito, ma anche perché ha capito che senzailsarebbe più povero”, ha detto subito Maurizio Lupi. Ancora più netto il segretario Udc, Lorenzo Cesa: “Dobbiamo dire grazie a Giorgia Meloni, a chi, senza usare giri di parole, ...

