Torino | ecco Vlasic | “Facile dire sì a Juric”

(Di giovedì 11 agosto 2022) “Sono felice di essere in questo grande club, non vedo l’ora di conoscere la squadra e di allenarmi con i miei nuovi compagni per raggiungere insieme i nostri obiettivi”. Lo ha detto il nuovo calciatore deldi Nikola, centrocampista che la società del presidente Cairo ha ingaggiato dal West Ham. “Sono una persona che lavora duramente, mi piace allenarmi molto e dare il 100% in campo, so che al Toro bisogna dare tutto e io faccio esattamente questo”, dice il nazionale croato che ha non ha avuto difficoltà asì ai granata. “Giocare in un campionato importante come la Serie A, in un club emozionante come il Toro e con un grandissimo allenatore, sono questi i pezzi del puzzle che ho messo insieme e che mi hanno portato a fare questa scelta – spiega-. Con il mister ci siamo già incontrati, è un ...