Stoccata di Raggi a Conte: "Mi sarei potuta candidare" (Di giovedì 11 agosto 2022) Virginia Raggi non ha potuto auto-candidarsi alle parlamentarie del Movimento Cinque Stelle in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. L'ex sindaca, oggi consigliera d'opposizione e presidente della commissione Expo 2030, è... Leggi su europa.today (Di giovedì 11 agosto 2022) Virginianon ha potuto auto-candidarsi alle parlamentarie del Movimento Cinque Stelle in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. L'ex sindaca, oggi consigliera d'opposizione e presidente della commissione Expo 2030, è...

LuciaLaVita1 : RT @brichiel: La stoccata del meraviglioso #GiuseppeConte alla Raggi mi conferma che c'è qualcosa che non va in Virginia ....io ho un fiuto… - Ateodemocratico : RT @brichiel: La stoccata del meraviglioso #GiuseppeConte alla Raggi mi conferma che c'è qualcosa che non va in Virginia ....io ho un fiuto… - Affaritaliani : Raggi, “Sia chiaro: sono candidabile ma non voglio” Stoccata al Pd e viatico a chi crede in future alleanze L'ex si… - brichiel : La stoccata del meraviglioso #GiuseppeConte alla Raggi mi conferma che c'è qualcosa che non va in Virginia ....io ho un fiuto clamoroso .... -