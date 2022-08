Sport in tv oggi (giovedì 11 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di giovedì 11 agosto 2022) oggi giovedì 11 agosto ci aspetta una giornata ricca di Sport. Iniziano gli European Championships a Monaco, la competizione multiSportiva che prevede la disputa degli Europei di diversi Sport in contemporanea: si parte con ginnastica artistica, canottaggio, ciclismo BMX, ciclismo su pista, arrampicata. A Roma, invece, incominciano gli Europei di nuoto. Da non perdere il Masters 1000 di Montreal e il WTA 1000 di Toronto, un’abbuffata di ciclismo con Tour de l’Ain e Arctic Tour, i Mondiali di equitazione e tanto altro ancora. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi Sportivi in programma oggi giovedì 11 ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022)11ci aspetta una giornata ricca di. Iniziano gli European Championships a Monaco, la competizione multiiva che prevede la disputa degli Europei di diversiin contemporanea: si parte con ginnastica artistica, canottaggio, ciclismo BMX, ciclismo su pista, arrampicata. A Roma, invece, incominciano gli Europei di nuoto. Da non perdere il Masters 1000 di Montreal e il WTA 1000 di Toronto, un’abbuffata di ciclismo con Tour de l’Ain e Arctic Tour, i Mondiali di equitazione e tanto altro ancora. Di seguito il calendario, ildettagliato, tutti glidegliivi in11 ...

AliprandiJacopo : ?? Sul Corriere dello Sport di oggi uno speciale di 25 pagine su Dybala realizzato da @Marco_Evang e Massimo Perrone… - zoldan_daniele : RT @SCUtweet: La Gazzetta dello Sport ?? Per #MemphisDepay fumata bianca possibile già oggi o al massimo domani. La #Juventus gli offre un… - FalcionelliFede : RT @AIA_it: Il racconto della giornata di oggi, per #arbitri e assistenti della CAN in raduno a #Sportilia, nella video intervista all'arbi… - Davideblu : Oggi un amico m’ha detto che, sei mesi fa, è stato lasciato dalla moglie (improvvisamente dice lui??), perché di do… - sportli26181512 : Calciomercato Juventus, le news di oggi: caccia alla spalla di Vlahovic: I bianconeri cercano un attaccante che pos… -