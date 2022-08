Spezia, TMW: “Si segue Zurkowski per il centrocampo” (Di giovedì 11 agosto 2022) Spezia Zurkowski- Lo Spezia continua il suo precampionato in vista dei prossimi impegni stagionali. Gli uomini di Gotti hanno convinto nella gara in Coppa Italia vincendo per 5-1 contro il Como. Il futuro di Giulio Maggiore che sembra ormai segnato, il centrocampista sembra destinato a dire addio allo Spezia. Per sostituirlo il club ligure, secondo le ultime notizie di mercato, si starebbe muovendo per Szymon Zurkowski della Fiorentina. Le due società coltivano buoni rapporti come emerso nell’ambito dell’affare Dragowski. La squadra allenata da Gotti avrebbe già chiesto informazioni sul centrocampista polacco, desiderio di mercato anche dell’Empoli. Attenzione anche al profilo di Marco Benassi, fuori dai piani dei viola e rientrato dal prestito ad Empoli. Il capitano degli Aquilotti, è seguito dal ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 11 agosto 2022)- Locontinua il suo precampionato in vista dei prossimi impegni stagionali. Gli uomini di Gotti hanno convinto nella gara in Coppa Italia vincendo per 5-1 contro il Como. Il futuro di Giulio Maggiore che sembra ormai segnato, il centrocampista sembra destinato a dire addio allo. Per sostituirlo il club ligure, secondo le ultime notizie di mercato, si starebbe muovendo per Szymondella Fiorentina. Le due società coltivano buoni rapporti come emerso nell’ambito dell’affare Dragowski. La squadra allenata da Gotti avrebbe già chiesto informazioni sul centrocampista polacco, desiderio di mercato anche dell’Empoli. Attenzione anche al profilo di Marco Benassi, fuori dai piani dei viola e rientrato dal prestito ad Empoli. Il capitano degli Aquilotti, è seguito dal ...

