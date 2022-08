Si può evitare la classica interruzione dei 7 giorni? Pillola e sole possono dare origine a macchie sulla pelle? E come regolarsi con il jet lag? Ecco le risposte della professoressa Paoletti della Società Italiana di Contraccezione (Di giovedì 11 agosto 2022) Pillola anticoncezionale in estate: può capitare, non solo alle più giovani, di avere dubbi sulla corretta assunzione, quando ci si trova in vacanza o in viaggio. La Pillola è infatti un farmaco che viene ormai ampiamente utilizzato non solo come metodo contraccettivo per evitare gravidanze indesiderate ma anche come possibilità terapeutica per diminuire disturbi come irregolarità del ciclo mestruale, flusso mestruale abbondante ma anche squilibri ormonali. Anche se spesso si tende a ignorarlo, la Pillola anticoncezionale può infatti essere assunta fino alla menopausa: quelle di nuove generazione, soprattutto, sono molto leggere e presentano dosaggi simili a quelli utilizzati come terapia ormonale sostitutiva in questa ... Leggi su iodonna (Di giovedì 11 agosto 2022)anticoncezionale in estate: può capitare, non solo alle più giovani, di avere dubbicorretta assunzione, quando ci si trova in vacanza o in viaggio. Laè infatti un farmaco che viene ormai ampiamente utilizzato non solometodo contraccettivo pergravidanze indesiderate ma anchepossibilità terapeutica per diminuire disturbiirregolarità del ciclo mestruale, flusso mestruale abbondante ma anche squilibri ormonali. Anche se spesso si tende a ignorarlo, laanticoncezionale può infatti essere assunta fino alla menopausa: quelle di nuove generazione, soprattutto, sono molto leggere e presentano dosaggi simili a quelli utilizzatiterapia ormonale sostitutiva in questa ...

_Nico_Piro_ : Nel rapporto di Amnesty c’è una premessa: le violazioni ucraine non giustificano quelle russe. Suona come tentativo… - AlexBazzaro : Buttare lì emendamenti e Odg su provvedimenti bloccati, senza concordarli e a Legislatura in chiusura è malafede.… - carrillopiloto : RT @Dida_ti: ...il voler bene non si compra, non si vende, non si impone...nè si può evitare: il voler bene succede. Jorge Amado #10agost… - TonyFinchMarino : @GiulioMarini2 Mia cognata (mai avuto allergie prima dei 3 sieri magici) ha riscontrato una allergia al nickel con… - lunablu08 : RT @Dida_ti: ...il voler bene non si compra, non si vende, non si impone...nè si può evitare: il voler bene succede. Jorge Amado #10agost… -

We can't do the naval blockade Ma Meloni ('per evitare che faccia danni')... È in una fase di stallo, nel centrodestra, la ... Gli strappi di Conte e Meloni puniscono il maggioritario La corda, se troppo tirata, può cedere. In ... Il blocco navale non si può fare Una politica non si può improvvisare, onorevole Meloni. Consulti i suoi esperti militari e poi ... Ma Meloni ('per evitare che faccia danni')... È in una fase di stallo, nel centrodestra, la trattativa ... Corriere Nazionale Ma Meloni ('perche faccia danni')... È in una fase di stallo, nel centrodestra, la ... Gli strappi di Conte e Meloni puniscono il maggioritario La corda, se troppo tirata,cedere. In ...Una politica non siimprovvisare, onorevole Meloni. Consulti i suoi esperti militari e poi ... Ma Meloni ('perche faccia danni')... È in una fase di stallo, nel centrodestra, la trattativa ... Tumore al colon: ecco quando si può evitare la chemioterapia