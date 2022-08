Roma: vasto incendio in Via del Quartaccio, fiamme minacciano alcune abitazioni (Di giovedì 11 agosto 2022) incendio in corso in questi minuti a Roma dove un grosso rogo sta minacciando anche alcune abitazioni. La zona interessata è quella di Via del Quartaccio in corrispondenza dell’incrocio con Via del Radiofaro. incendio in Via del Quartaccio a Roma L’area interessata non dista molto dal Grande Raccordo Anulare e da Via di Boccea. A bruciare è la vegetazione presente nel bosco e diverse sterpaglie. L’allarme è scattato intorno alle ore 13.00 circa di oggi giovedì 11 agosto 2o22. Leggi anche: Roma, colto in flagrante piRomane dell’Insugherata: lo vedono mentre appicca l’incendio, rischia il linciaggio (VIDEO) La situazione Sul posto sono presenti due squadre dei Vigili del Fuoco unitamente a due ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 agosto 2022)in corso in questi minuti adove un grosso rogo sta minacciando anche. La zona interessata è quella di Via delin corrispondenza dell’incrocio con Via del Radiofaro.in Via delL’area interessata non dista molto dal Grande Raccordo Anulare e da Via di Boccea. A bruciare è la vegetazione presente nel bosco e diverse sterpaglie. L’allarme è scattato intorno alle ore 13.00 circa di oggi giovedì 11 agosto 2o22. Leggi anche:, colto in flagrante pine dell’Insugherata: lo vedono mentre appicca l’, rischia il linciaggio (VIDEO) La situazione Sul posto sono presenti due squadre dei Vigili del Fuoco unitamente a due ...

