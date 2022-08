Roma, prove di rinnovo per Zaniolo (Di giovedì 11 agosto 2022) ll Tottenham non molla Nicolò Zaniolo, ma alla Roma non c’è fretta di venderlo e anzi, si pensa al rinnovo del contratto Nicolò Zaniolo è sempre nel mirino del Tottenham di Conte, ma i giallorossi non hanno fretta a cederlo. Come riporta Il Messaggero, la richiesta rimane di 50 milioni senza contropartite. In caso di permanenza, la società è pronta a discutere il rinnovo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 agosto 2022) ll Tottenham non molla Nicolò, ma allanon c’è fretta di venderlo e anzi, si pensa aldel contratto Nicolòè sempre nel mirino del Tottenham di Conte, ma i giallorossi non hanno fretta a cederlo. Come riporta Il Messaggero, la richiesta rimane di 50 milioni senza contropartite. In caso di permanenza, la società è pronta a discutere il. L'articolo proviene da Calcio News 24.

