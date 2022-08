Piazza Affari prosegue al rialzo, bene petroliferi e tecnologici (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – Il rialzo dei listini americani, dopo l’inatteso rallentamento dell’inflazione di luglio reso noto ieri, fa ancora bene a Piazza Affari, maglia rosa d’Europa. Nonostante la Fed continuerà con la stretta sui tassi, il Ftse Mib chiude una giornata senza scossoni con un progresso dello 0,69%, a 22.858,18 punti. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi, quindi, rimane stabile attorno ai 205 punti base. In evidenza Tim (+3,33%), con gli investitori fiduciosi rispetto alle prospettive della rete unica. Il rialzo del prezzo del petrolio e di quello del gas fa guadagnare i petroliferi, con Tenaris che registra un aumento dell’2,45%, Saipem dell’1,89% ed Eni dell’1,45%. In positivo anche i tecnologici, in particolare Stm (+1,04%), in scia con gli ottimi risultati dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – Ildei listini americani, dopo l’inatteso rallentamento dell’inflazione di luglio reso noto ieri, fa ancora, maglia rosa d’Europa. Nonostante la Fed continuerà con la stretta sui tassi, il Ftse Mib chiude una giornata senza scossoni con un progresso dello 0,69%, a 22.858,18 punti. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi, quindi, rimane stabile attorno ai 205 punti base. In evidenza Tim (+3,33%), con gli investitori fiduciosi rispetto alle prospettive della rete unica. Ildel prezzo del petrolio e di quello del gas fa guadagnare i, con Tenaris che registra un aumento dell’2,45%, Saipem dell’1,89% ed Eni dell’1,45%. In positivo anche i, in particolare Stm (+1,04%), in scia con gli ottimi risultati dei ...

classcnbc : BORSE EUROPEE, AVVIO POSITIVO ????+0,5% ????+0,1% ????+0,4% ????+0,03% Piazza Affari: #Tim la migliore (+1,1%), debole… - classcnbc : #UPDATE - Borse europee chiudono contrastanti ????+0,7% ????+0,3% ????-0,05% ????-0,5% Piazza Affari in verde, #Telecom… - zazoomblog : Saipem: accelera in Piazza Affari con nuovi ordini +23% - #Saipem: #accelera #Piazza #Affari - fisco24_info : I cinque titoli migliori del Ftse Mib, corre Tim: (Adnkronos) - Tim guida la classifica dei cinque titoli migliori… - fisco24_info : Saipem: accelera in Piazza Affari con nuovi ordini, +2,3%: Commesse Angola si aggiungono a portafoglio di 22,98 mil… -