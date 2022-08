Ndombele Napoli, gli azzurri accelerano: ecco la proposta (Di giovedì 11 agosto 2022) Ndombele Napoli, gli azzurri accelerano per il centrocampista francese. C’è la proposta al Tottenham Come riferito da Footmercato, il Napoli ha intensificato i contatti per l’acquisto di Tanguy Ndombele, individuato come il giusto rinforzo per il centrocampo. In uscita dal Tottenham, il francese potrebbe sbarcare in azzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 agosto 2022), gliper il centrocampista francese. C’è laal Tottenham Come riferito da Footmercato, ilha intensificato i contatti per l’acquisto di Tanguy, individuato come il giusto rinforzo per il centrocampo. In uscita dal Tottenham, il francese potrebbe sbarcare in azzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

