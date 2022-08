Mercato Milan, Kessie non tornerà in rossonero | PM (Di giovedì 11 agosto 2022) Kessie non è un'opzione percorribile per il Milan in questo Mercato. Il giocatore è escluso che torni in maglia rossonera. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 11 agosto 2022)non è un'opzione percorribile per ilin questo. Il giocatore è escluso che torni in maglia rossonera.

