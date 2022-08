Mentana. «Non mi aiuti con i figli…». Al culmine di una lite accoltella al torace il compagno con una lama di 20cm. 57enne arrestata dai Carabinieri (Di giovedì 11 agosto 2022) Cronache Cittadine Mentana – l’8 Agosto scorso i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, coordinati dalla Procura della Repubblica di Tivoli, hanno arrestato L'articolo Cronache Cittadine. Leggi su cronachecittadine (Di giovedì 11 agosto 2022) Cronache Cittadine– l’8 Agosto scorso idella Compagnia di Monterotondo, coordinati dalla Procura della Repubblica di Tivoli, hanno arrestato L'articolo Cronache Cittadine.

rubio_chef : Loro non hanno seconde case come voi. Una volta che un nazista???? dà l’ordine di bombardare il risultato è questo. I… - SadalSuud33 : RT @paolo_r_2012: 'Non ti occupi dei nostri figli', poi accoltella il compagno al torace: grave un 55enne - ultimo1973 : RT @paolo_r_2012: 'Non ti occupi dei nostri figli', poi accoltella il compagno al torace: grave un 55enne - paolo_r_2012 : 'Non ti occupi dei nostri figli', poi accoltella il compagno al torace: grave un 55enne - VperVendetta99 : @MAOFOTOMAO È un coglione. Fidati. Guarda la sette costantemente quando è a casa. Gli piace Bassetti e mentana. Capisci che non è a piombo. -