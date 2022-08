Maura ed Emanuele convolano a nozze | il matrimonio dopo la doppia transizione

(Di giovedì 11 agosto 2022) Sui colli tanto cari a Leopardi andrà presto in scena unmai visto prima, almeno a Recanati.Nardi, 41 anni a novembre, edLoati, 25, sono prima di tutto “una coppia e stiamo pensando alla nostra unione e al nostro futuro. Per noi è una cosa naturale, ma sappiamo che per molti non è così”. Perché, in secondo luogo, oltre ad essere innamorati, i due sono giovani transgender che,una vera e propria odissea, hanno completato insieme laper il cambio di sesso. E ora, nuovi documenti alla mano, coroneranno finalmente il loro sogno d’amore con le. L’odissea verso la nuova identità e ilTre anni fasi sono conosciuti durante il loro percorso di ...

'Non so se lo Stato ce lo permetterà, ma faremo di tutto per portare avanti questa nostra intenzione', sottolineano Maura Nardi ed Emanuele Loati. «Ci sposiamo la prossima estate e se c'è la possibilità vorremmo adottare dei bambini»: a dirlo all'ANSA sono Maura Nardi ed Emanuele Loati, la coppia di Recanati (Macerata) - 40 anni lei, 35 lui - ch ...