Mara Maionchi, la scoperta sul tumore: le sue condizioni ora (Di giovedì 11 agosto 2022) Mara Maionchi è pronta per la sua nuova esperienza al timone di “Nudi per la vita”, programma in onda a settembre su Rai 2. Si tratta di un docu-reality che mira a sensibilizzare circa l’importanza della prevenzione nella lotta contro il cancro. In un’intervista rilasciata a “Tv Sorrisi e Canzoni”, la conduttrice parla del periodo in cui ha scoperto anche lei di avere un tumore. (Continua dopo la foto…) Mara Maionchi, drammatico racconto: “Necessario il ricovero in ospedale” La carriera e la vita privata di Mara Maionchi Mara Maionchi è una famosa produttrice discografica e un personaggio televisivo molto amato dagli italiani. La sua carriera è iniziata nel 1967, quando è entrata nell’Ariston Records. Ha collaborato con artisti di ... Leggi su tvzap (Di giovedì 11 agosto 2022)è pronta per la sua nuova esperienza al timone di “Nudi per la vita”, programma in onda a settembre su Rai 2. Si tratta di un docu-reality che mira a sensibilizzare circa l’importanza della prevenzione nella lotta contro il cancro. In un’intervista rilasciata a “Tv Sorrisi e Canzoni”, la conduttrice parla del periodo in cui ha scoperto anche lei di avere un. (Continua dopo la foto…), drammatico racconto: “Necessario il ricovero in ospedale” La carriera e la vita privata diè una famosa produttrice discografica e un personaggio televisivo molto amato dagli italiani. La sua carriera è iniziata nel 1967, quando è entrata nell’Ariston Records. Ha collaborato con artisti di ...

