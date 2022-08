Lui diventa donna | lei uomo | si sposano a Recanati

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 11 agosto 2022) Nello stesso giorno hanno ricevuto la nuova carta di identita’: Maura Nardi, 41 anni, ed Emanuele Loati, 25 anni, hanno completato anche per lo Stato italiano il percorso di transizione, dal genere maschile al femminile per la prima e dal femminile al maschile per il suo compagno. Sono da tempo una coppia e ora possono pensare di progettare il loro matrimonio: “Stiamo pensando alla nostra unione e al nostro futuro – dice Maura a Radio Erre, l’emittente per la quale collabora da anni -. Ora e’ tutto piu’ semplice. Per noi e’ una cosa naturale, ma siamo consapevoli che molti non la pensano cosi’. Tuttavia, ci auguriamo di aver lanciato in tutti questi anni dei messaggi di positivita’ attraverso la nostra quotidianita’: lavoriamo, progettiamo, costruiamo e ci amiamo come fanno tutte le coppie di questo mondo, con i nostri pregi e i nostri difetti”. Antonio Bravi, sindaco della citta’ di ...