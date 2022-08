LIVE Canottaggio, Europei 2022 in DIRETTA: Giacomo Perini domina la batteria e vola in finale nel PR1 singolo (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:19 E Giacomo Perini si aggiudica la batteria volando in finale senza alcun problema. Impressiona positivamente il detentore del record del mondo, che chiude in 9:57.96 dinanzi al britannico Pritchard, staccato di oltre 15 secondi. 9:17 Ottima prima parte di gara per Perini, che stacca immediatamente la concorrenza. 9:14 Si prosegue con le batterie del PR1 maschile. Subito in acqua Giacomo Perini, che se la vedrà con Pritchard (GBR), Reja Munoz (ESP), e Breczko (POL). Il vincente passa in finale, per gli altri sarà ripescaggio. 9:12 Birgit Skarstein si aggiudica senza patemi il round preliminare del PR1 singolo femminile. La norvegese chiude ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:19 Esi aggiudica lando insenza alcun problema. Impressiona positivamente il detentore del record del mondo, che chiude in 9:57.96 dinanzi al britannico Pritchard, staccato di oltre 15 secondi. 9:17 Ottima prima parte di gara per, che stacca immediatamente la concorrenza. 9:14 Si prosegue con le batterie del PR1 maschile. Subito in acqua, che se la vedrà con Pritchard (GBR), Reja Munoz (ESP), e Breczko (POL). Il vincente passa in, per gli altri sarà ripescaggio. 9:12 Birgit Skarstein si aggiudica senza patemi il round preliminare del PR1femminile. La norvegese chiude ...

Nuotomania : DA OASPORT - #Artistica #Canottaggio #Ciclismo LIVE Europei 2022, liveblog in DIRETTA: nuoto, ginnastica artistica,… - zazoomblog : LIVE Canottaggio Europei 2022 in DIRETTA: dalle 9.00 le batterie Italia con tante novità - #Canottaggio #Europei… - zazoomblog : LIVE Canottaggio Europei 2022 in DIRETTA: giornata dedicata alle batterie - #Canottaggio #Europei #DIRETTA: -