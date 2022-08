luchinux : RT @ErmannoKilgore: Chissà chi governa la Regione #Liguria e #Genova? Forse #Berlusconi #Salvini e #Meloni? Sono il partito delle tasse p… - libellula58 : RT @ErmannoKilgore: Chissà chi governa la Regione #Liguria e #Genova? Forse #Berlusconi #Salvini e #Meloni? Sono il partito delle tasse p… - anto5stars : RT @ErmannoKilgore: Chissà chi governa la Regione #Liguria e #Genova? Forse #Berlusconi #Salvini e #Meloni? Sono il partito delle tasse p… - giulycart : Come per il Comune, la tassa di competenza regionale è tra le più alte d’Italia La replica dell’ente: “Ma l’aliquot… - ErmannoKilgore : Chissà chi governa la Regione #Liguria e #Genova? Forse #Berlusconi #Salvini e #Meloni? Sono il partito delle tas… -

Il Secolo XIX

Abbonati per leggere anchePer l'acquisto di impianti antifurto entro il prossimo 31 dicembre sono previste detrazioni, spalmabili su dieci anni, pari al 50 per cento della spesa sostenuta. TAGS 20 l'ora Ancora troppi ... Irpef, la Liguria ai vertici anche per l'addizionale applicata dalla Regione «Ma tutelati i redditi bassi» Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, dopo avere rinunciato ad una duplice candidatura sicura in Parlamento, quale coordinatore regionale di Forza Italia ...Ciò non avverrà per una strategia condivisa o per un obbligo di legge, come continuiamo a sentire ripetere dal Sindaco e dalla sua Giunta . In nessun articolo del DL Aiuti continuano i Consiglieri del ...