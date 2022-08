Inter, Pinamonti verso il Sassuolo: l’impatto a bilancio (Di giovedì 11 agosto 2022) Dopo una lunga, trattativa l’Inter sembra essere riuscita a chiudere l’operazione per la cessione di Andrea Pinamonti al Sassuolo: il club nerazzurro ha spuntato il prezzo voluto di 20 milioni (lo stesso che gli offriva la Salernitana, club rifiutato dal giocatore), ma non il diritto di recompra come inizialmente richiesto dalla dirigenza Interista. L’operazione si dovrebbe Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 11 agosto 2022) Dopo una lunga, trattativa l’sembra essere riuscita a chiudere l’operazione per la cessione di Andreaal: il club nerazzurro ha spuntato il prezzo voluto di 20 milioni (lo stesso che gli offriva la Salernitana, club rifiutato dal giocatore), ma non il diritto di recompra come inizialmente richiesto dalla dirigenzaista. L’operazione si dovrebbe Calcio e Finanza.

DiMarzio : #Calciomercato | @SassuoloUS, in chiusura la trattativa con l’@Inter per Andrea #Pinamonti - AlfredoPedulla : #Pinamonti al #Sassuolo entro domani: 20 milioni all’#Inter, 4 anni di contratto più 1 e probabile clausola. Ora #Raspadori-#Napoli ?? - FBiasin : #Pinamonti al #Sassuolo per 20 milioni. Niente 'diritto di ricompra' per l'#Inter, ma una sorta di 'promessa sulla… - CalcioFinanza : Inter, Pinamonti verso il Sassuolo: l’impatto a bilancio - CalcioPillole : #Inter, il piano per 'salvare' #Skriniar passa da Pinamonti e Casadei -