Giulia Salemi, 10 look estivi che fanno impazzire Pierpaolo Pretelli (Di giovedì 11 agosto 2022) Che estate infuocata quella che stanno trascorrendo Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli! fanno coppia da circa un anno e mezzo, un amore nato nella casa del "Grande Fratello Vip" e cresciuto sotto l'occhio attento dei follower sui social. Alternano vacanze e impegni di lavoro a ritmo serratissimo, cercando sempre di ritagliarsi del tempo solo per loro. Ogni volta l'influencer sfoggia outfit mozzafiato e seducenti e lui la mangia con gli occhi. Nozze in vista per i Prelemi? Alle nozze di Giorgia VenturiniA giugno Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono stati ospiti delle nozze di Giorgia Venturini e si è scatenato il gossip. "Dai amore lanciati, ti voglio come Buffon ai tempi d'oro!" aveva scherzato Pierpaolo incitando ...

