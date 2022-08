Gigi la legge, Alessandro Comodin: “Non credo alle storie, racconto ciò che vorrei vedere io” (Di giovedì 11 agosto 2022) Alessandro Comodin in concorso a Locarno 2022 con la sua terza regia, un film intimo e familiare dedicato a suo zio vigile in Friuli, il regista ci racconta come è nato Gigi la legge. Per il suo terzo film Alessandro Comodin ha deciso non solo di fare ritorno a casa, nel suo Friuli, ma addirittura di eleggere a protagonista un membro della sua famiglia, lo zio vigile Pier Luigi Mecchia, in arte Gigi la legge. Il film di Comodin, seconda opera italiana presentata in concorso al Locarno Film Festival 2022, conferma la voglia del regista di proseguire nel suo cammino di sperimentazione libera, svincolata dal giogo di una trama tradizionale e del linguaggio mainstream. "Non credo alle ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 agosto 2022)in concorso a Locarno 2022 con la sua terza regia, un film intimo e familiare dedicato a suo zio vigile in Friuli, il regista ci racconta come è natola. Per il suo terzo filmha deciso non solo di fare ritorno a casa, nel suo Friuli, ma addirittura di ere a protagonista un membro della sua famiglia, lo zio vigile Pier Luigi Mecchia, in artela. Il film di, seconda opera italiana presentata in concorso al Locarno Film Festival 2022, conferma la voglia del regista di proseguire nel suo cammino di sperimentazione libera, svincolata dal giogo di una trama tradizionale e del linguaggio mainstream. "Non...

