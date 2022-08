Gf 7 | arriva il noto chef nel programma? Wow!

Leggi su formatonews

(Di giovedì 11 agosto 2022) Alfonso Signorini lancia un indizio su un possibile concorrente della casa: ecco di chi stiamo parlando Sembra ormai tutto pronto per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Salvo cambiamenti il reality partirà dal prossimo 19 settembre in prima serata e con un possibile doppio appuntamento settimanale. Sugli opinionisti non ci sono più dubbi, accanto ad Alfonso Signorini troveremo Sonia Bruganelli per la seconda volta e Orietta Berti. Ma chi sono i concorrenti? Beh, a svelarci qualche piccolo indizio è stato proprio il conduttore. (web)Grande Fratello Vip: in casaun cuoco? Il giornalista ha condiviso tra le storie del suo profilo Instagram la foto di un cappello da cuoco bianco e ha scritto: “In arrivo gustosi pranzetti nella casa”. Ovviamente la clip ha suscitato molta curiosità da parte dei fan che si stanno chiedendo da ore chi ...