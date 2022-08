GdS – Pinamonti al Sassuolo, 20 milioni all’Inter. Raspadori al Napoli (Di giovedì 11 agosto 2022) 2022-08-10 16:52:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta dello Sport: L’Inter ha trovato l’accordo con i neroverdi per l’attaccante del ’99: partenopei più vicini alla punta di Dionisi Un’altra telenovela si avvicina alla sua conclusione. Inter e Sassuolo hanno infatti trovato un’intesa per il trasferimento a titolo definitivo di Andrea Pinamonti per una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Si tratta di un’operazione che rende tutti felici: il giocatore approda a una squadra che punta alla metà sinistra della classifica, i nerazzurri incassano quanto desiderato e Alessio Dionisi trova un sostituto di Giacomo Raspadori. La punta di Bentivoglio, infatti, è sempre più vicina al Napoli di Luciano Spalletti. 10 agosto 2022 (modifica il 10 ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 11 agosto 2022) 2022-08-10 16:52:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta dello Sport: L’Inter ha trovato l’accordo con i neroverdi per l’attaccante del ’99: partenopei più vicini alla punta di Dionisi Un’altra telenovela si avvicina alla sua conclusione. Inter ehanno infatti trovato un’intesa per il trasferimento a titolo definitivo di Andreaper una cifra che si aggira intorno ai 20di euro. Si tratta di un’operazione che rende tutti felici: il giocatore approda a una squadra che punta alla metà sinistra della classifica, i nerazzurri incassano quanto desiderato e Alessio Dionisi trova un sostituto di Giacomo. La punta di Bentivoglio, infatti, è sempre più vicina aldi Luciano Spalletti. 10 agosto 2022 (modifica il 10 ...

