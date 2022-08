Gazzetta – Calciomercato Napoli | Simeone arriva | Petagna al Monza

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 11 agosto 2022) 2022-08-11 15:24:15 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della rosea: Accordo coi veneti per il prestito con diritto di riscatto (trasformabile in obbligo). Partita in parallelo l’operazione per la cessione diTutti i tasselli sono andati al loro posto: ilsta cedendo in queste ore Andreaalper un totale di 14 milioni di euro tra prestito (1.5 milioni) e diritto di riscatto condizionato alla permanenza in Serie A della formazione brianzola. Di conseguenza, anzi in realtà prima che la vicendasi concludesse, ilsi è aggiudicato Giovanninel senso che aver sbloccato la situazione del Cholito ha dato il via all’affarealla corte di ...