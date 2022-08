FC Zurigo vs Linfield – pronostico e possibili formazioni (Di giovedì 11 agosto 2022) Il Linfield cercherà di ribaltare un passivo di due gol quando si recherà in Svizzera per affrontare l’FC Zurigo allo Stadion Letzigrund per la seconda partita del terzo turno di qualificazione di Europa League, giovedi 11 agosto. I vincitori di questa partita affronteranno gli scozzesi dell’Hearts nel turno di playoff alla fine del mese, nel tentativo di avanzare alla fase a gironi dell’Europa League. Il calcio di inizio di FC Zurigo vs Linfield è previsto alle 19 Anteprima della partita FC Zurigo vs Linfield: a che punto sono le due squadre? FC Zurigo Dopo non aver vinto nessuna delle prime cinque partite della nuova stagione, l’FC Zurigo ha ottenuto la prima vittoria battendo il Linfield per 2-0 al Windsor Park nella gara ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 11 agosto 2022) Ilcercherà di ribaltare un passivo di due gol quando si recherà in Svizzera per affrontare l’FCallo Stadion Letzigrund per la seconda partita del terzo turno di qualificazione di Europa League, giovedi 11 agosto. I vincitori di questa partita affronteranno gli scozzesi dell’Hearts nel turno di playoff alla fine del mese, nel tentativo di avanzare alla fase a gironi dell’Europa League. Il calcio di inizio di FCvsè previsto alle 19 Anteprima della partita FCvs: a che punto sono le due squadre? FCDopo non aver vinto nessuna delle prime cinque partite della nuova stagione, l’FCha ottenuto la prima vittoria battendo ilper 2-0 al Windsor Park nella gara ...

