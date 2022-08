Fabio Testi rivela: “Vivo con una pensione di 1100 euro” (Di giovedì 11 agosto 2022) L’attore Fabio Testi ha compiuto da poco 81 anni. Intervistato dal “Corriere della Sera”, l’attore ha ricordato alcuni episodi della sua lunga carriera e ha raccontato com’è la sua vita oggi. Il volto noto ha parlato dell’esigenza di fare le ospitate in televisione per avere un ulteriore sostegno economico. Anche per questa ragione in passato Fabio Testi ha accettato di partecipare al “Grande Fratello Vip”. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Maria De Filippi, la confessione su Costanzo gela tutti: “Quando Maurizio morirà…” Dopo una vita tra Roma e i vari set in giro per il mondo, Fabio Testi è tornato nel suo Veneto: “E meno male, perché la natura veneta, dai solidi principi morali, ha fatto sì che la mia vita non deragliasse, con tutti gli stravizi che ho ... Leggi su tvzap (Di giovedì 11 agosto 2022) L’attoreha compiuto da poco 81 anni. Intervistato dal “Corriere della Sera”, l’attore ha ricordato alcuni episodi della sua lunga carriera e ha raccontato com’è la sua vita oggi. Il volto noto ha parlato dell’esigenza di fare le ospitate in televisione per avere un ulteriore sostegno economico. Anche per questa ragione in passatoha accettato di partecipare al “Grande Fratello Vip”. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Maria De Filippi, la confessione su Costanzo gela tutti: “Quando Maurizio morirà…” Dopo una vita tra Roma e i vari set in giro per il mondo,è tornato nel suo Veneto: “E meno male, perché la natura veneta, dai solidi principi morali, ha fatto sì che la mia vita non deragliasse, con tutti gli stravizi che ho ...

