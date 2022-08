Elezioni: Amendola (Pd), 'mentre negoziavamo il Pnnr Meloni proponeva debiti con il Fmi' (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago (Adnkronos) - "Tre voti fondamentali, tre astensioni della destra in Europarlamento: 15 maggio 2020, 23 luglio 2020 e 9 febbraio 2021. mentre noi negoziavano il #PNRR, la Meloni proponeva debiti con il FMI. Serietà e concretezza vs propaganda. Autorevolezza e europeismo non si improvvisano". Lo scrive su Twitter Enzo Amendola, del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago (Adnkronos) - "Tre voti fondamentali, tre astensioni della destra in Europarlamento: 15 maggio 2020, 23 luglio 2020 e 9 febbraio 2021.noi negoziavano il #PNRR, lacon il FMI. Serietà e concretezza vs propaganda. Autorevolezza e europeismo non si improvvisano". Lo scrive su Twitter Enzo, del Pd.

