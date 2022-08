Che fortunato il Grifone a giocarsi la serie B (Di giovedì 11 agosto 2022) “Io non amo la gente perfetta, quelli che non sono mai caduti o che non hanno mai inciampato. A loro non si è mai svelata la bellezza della vita”. Volle tramandarlo Boris Pasternak, premio Nobel, superbo talento letterario. E tanto seppe insegnarci, quell’ingegno, anche ignorando come i detentori della bellezza più autentica e più svelata dalla vita, inciampati, caduti, crollati, svenuti, rialzati per un minuto e di nuovo a terra per cent’anni, fossero i tifosi del Genoa Cricket and Football Club. Imperfettissimi e quindi bellissimi, baciati dall’incanto di un’esistenza asperrima, i quali si preparano a una raggiante baldoria in serie B mentre con Sampdoria-Atalanta (dopodomani, ore 18,30, 68 Paesi collegati) noi blucerchiati riattacchiamo tristi una seria A senza vita. Leggi su ilfoglio (Di giovedì 11 agosto 2022) “Io non amo la gente perfetta, quelli che non sono mai caduti o che non hanno mai inciampato. A loro non si è mai svelata la bellezza della vita”. Volle tramandarlo Boris Pasternak, premio Nobel, superbo talento letterario. E tanto seppe insegnarci, quell’ingegno, anche ignorando come i detentori della bellezza più autentica e più svelata dalla vita, inciampati, caduti, crollati, svenuti, rialzati per un minuto e di nuovo a terra per cent’anni, fossero i tifosi del Genoa Cricket and Football Club. Imperfettissimi e quindi bellissimi, baciati dall’incanto di un’esistenza asperrima, i quali si preparano a una raggiante baldoria inB mentre con Sampdoria-Atalanta (dopodomani, ore 18,30, 68 Paesi collegati) noi blucerchiati riattacchiamo tristi una seria A senza vita.

PaoloGiardinie2 : @Amyrmia Per chi è fortunato che ha un partner. Pazienza! Ci accontentiamo di volere bene a noi stessi. - kikinouri : @francesco088661 Ma non dire fesserie. A parte il fatto che Trump non intendeva candidarsi alle prossime presidenzi… - KinFiredragon89 : @alexjsmirnov @huitzli @F54674652 @rusembitaly No grazie, sono nato in un paese libero e democratico che non ha vic… - CiruzzoMerluzzo : @SalvoPanda Si n penso che qualcuno leggerà. Comunque sei stato davvero fortunato. Purtroppo non potato realizzare… - Eco1stArt : RT @Alessan02165272: Se stai leggendo queste parole, non fai parte del 93% di persone nate e poi morte sulla Terra dall'alba dell'uomo. Rit… -