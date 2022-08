Calenda front runner del Terzo Polo (Di giovedì 11 agosto 2022) Il leader di Iv, Matteo Renzi, e quello di Azione, Carlo Calenda, hanno definito il loro accordo elettorale per la nascita del Terzo Polo. “Oggi per la prima volta nasce un’alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra che ha devastato questo paese e sfiduciato Draghi. Ringrazio Matteo Renzi per la generosità. Adesso insieme Italia Viva e Azione per l’Italia, sul serio“. Lo scrive su Twitter Calenda. “Io sono il leader di questa campagna elettorale, rimane l’autonomia dei partiti“, dice commentando l’accordo elettorale. Foto AnsaLa ‘benedizione’ di Renzi “Abbiamo deciso di provarci. Il 25 settembre troverete sulla scheda elettorale anche questa possibilità. Non accontentatevi dei meno peggio, mandate in Parlamento persone di qualità“. Lo scrive su Facebook Renzi, parlando del ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 11 agosto 2022) Il leader di Iv, Matteo Renzi, e quello di Azione, Carlo, hanno definito il loro accordo elettorale per la nascita del. “Oggi per la prima volta nasce un’alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra che ha devastato questo paese e sfiduciato Draghi. Ringrazio Matteo Renzi per la generosità. Adesso insieme Italia Viva e Azione per l’Italia, sul serio“. Lo scrive su Twitter. “Io sono il leader di questa campagna elettorale, rimane l’autonomia dei partiti“, dice commentando l’accordo elettorale. Foto AnsaLa ‘benedizione’ di Renzi “Abbiamo deciso di provarci. Il 25 settembre troverete sulla scheda elettorale anche questa possibilità. Non accontentatevi dei meno peggio, mandate in Parlamento persone di qualità“. Lo scrive su Facebook Renzi, parlando del ...

