Calcio | Bremer | ' ho parlato con diversi club ma la Juve è stata la scelta giusta'

"Prima di iniziare vorrei ringraziare il Torino, in cui ho trascorso 4 anni belli. Ringrazio i miei compagni, quel che sono diventato è anche merito loro - ha detto Gleison, il difensore ex Toro chiamato a sostituire De Ligt - . L'impatto col mondo bianconero è stato positivo. La Juve lotta sempre per vincere. Ho parlato con il mister, abbiamo la stessa mentalità, ...TORINO - Gleisonè pronto a lasciare il segno. Il difensore brasiliano, scelto dalla società bianconera per rinforzare il reparto arretrato e sostituire De Ligt, è stato presentato all'Allianz Stadium. " Prima ...Torino, 11 ago. – (Adnkronos) – “Prima di prendere questa decisione ho parlato con Giorgio, ma già due anni fa lo avevo fatto. Mi ha dato dei consigli, per me lui è un idolo, è uno dei migliori difens ...Torino, 11 ago. – (Adnkronos) – “Con il mio agente abbiamo parlato con diverse società. La Juventus è quella che mi ha colpito di più, la società mi ha convinto e arrivare qui è stata la scelta giusta ...