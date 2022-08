Basket femminile, Europei Under 18 2022: Italia nettamente battuta dalla Francia nei quarti (Di giovedì 11 agosto 2022) L’Italia Under 18 femminile, al pari di quella maschile, termina la corsa per le medaglie agli Europei di categoria in corso di svolgimento all’isola di Creta. Le azzurre allenate da Giovanni Lucchesi hanno subito un duro 48-71 dalla Francia, che a livello difensivo ha saputo togliere molti punti di riferimento alla squadra Italiana, poco assistita dalle giocatrici diverse da Matilde ed Eleonora Villa (10 e 13 punti rispettivamente) e Carlotta Zanardi (11). Rosanne Le Seyec (16) e Leila Lacan (14) decisive per le transalpine, che si sono trovate a gestire anche un importante +12 (39-27) a rimbalzo. L’Italia parte tutto sommato bene, riuscendo a restare in equilibrio nel primo quarto, benché dall’altra parte Lacan e Le Seyec siano praticamente ovunque ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) L’18, al pari di quella maschile, termina la corsa per le medaglie aglidi categoria in corso di svolgimento all’isola di Creta. Le azzurre allenate da Giovanni Lucchesi hanno subito un duro 48-71, che a livello difensivo ha saputo togliere molti punti di riferimento alla squadrana, poco assistita dalle giocatrici diverse da Matilde ed Eleonora Villa (10 e 13 punti rispettivamente) e Carlotta Zanardi (11). Rosanne Le Seyec (16) e Leila Lacan (14) decisive per le transalpine, che si sono trovate a gestire anche un importante +12 (39-27) a rimbalzo. L’parte tutto sommato bene, riuscendo a restare in equilibrio nel primo quarto, benché dall’altra parte Lacan e Le Seyec siano praticamente ovunque ...

OA_Sport : Basket femminile: l'Italia viene sconfitta ai quarti dalla Francia agli Europei Under 18 - CentotrentunoC : #Basket ?? A2 Femminile ???? Nuovo rinnovo in casa #TechfindSanSalvatore ?? #Pandori resta in giallonero ???? - karda70 : #LBFMercato #Basket #SerieA2 #basketfemminile, un giovane talento nel roster della @news_LBS #WomenApuUdine:… - karda70 : #LBFMercato #Basket #SerieA2 #basketfemminile, @pfumbertide completa il roster: ecco #SofiaAvonto #Umbertide… - AlbertoRossi70 : I quarti di finale degli Europei di basket femminile U18, in programma a Heraklion in Grecia giovedì 11 agosto, pro… -