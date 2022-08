Accusa, bancarotta fraudolenta aggravata: sequestri per quasi dieci milioni di euro nel tarantino Guardia di finanza (Di giovedì 11 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Taranto hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di disponibilità finanziarie del valore complessivo di 9,6 milioni di euro, nei confronti di 3 soggetti indagati per l’ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta aggravata. Il provvedimento cautelare, emesso dal competente G.I.P. del Tribunale di Taranto su richiesta di adozione avanzata dalla locale Procura della Repubblica, rappresenta l’epilogo di una complessa attività investigativa svolta dalle Fiamme Gialle di Taranto tra il 2017 e il 2018 in merito al fallimento di una s.p.a. esercente l’attività di produzione e di ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 11 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria delladidi Taranto hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di disponibilità finanziarie del valore complessivo di 9,6di, nei confronti di 3 soggetti indagati per l’ipotesi di reato di. Il provvedimento cautelare, emesso dal competente G.I.P. del Tribunale di Taranto su richiesta di adozione avanzata dalla locale Procura della Repubblica, rappresenta l’epilogo di una complessa attività investigativa svolta dalle Fiamme Gialle di Taranto tra il 2017 e il 2018 in merito al fallimento di una s.p.a. esercente l’attività di produzione e di ...

