(Di giovedì 11 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Le ore dicomplessivamente autorizzate nello scorso mese disono state 40,1, il 19,4% in meno rispetto al precedente mese di giugno (49,7) e il 79,7% in meno rispetto a2021, nel corso del quale erano state autorizzate 198di ore. Lo rende noto l’Inps.Per quanto riguarda le singole tipologie d’intervento, le ore diordinaria autorizzate a2022 sono state 15,95. Nel mese di giugno erano state autorizzate 15,98di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del -0,2%. A2021 le ore autorizzate erano state 85,8, con ...

IlModeratoreWeb : A luglio 40,1 milioni di ore di cassa integrazione - - nestquotidiano : A luglio 40,1 milioni di ore di cassa integrazione - Profilo3Marco : RT @Agimegitalia: #Scommesse sportive #Online : a luglio spesa a +27,2% (80,4 milioni) rispetto a 12 mesi fa. Ottime performance per #Unibe… - zazoomblog : A luglio 401 milioni di ore di cassa integrazione - #luglio #milioni #cassa #integrazione - restoalsud : #territorio #sud #lavoro A luglio 40,1 milioni di ore di cassa integrazione - -

Lo scorso 7il Consiglio di stato della Colombia ha dato il via libera al decreto che ... Per il progetto 'Platero' è previsto un investimento di 53di dollari. "La Colombia continua a ...ROMA - Le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate nello scorso mese disono state 40,1, il 19,4% in meno rispetto al precedente mese di giugno (49,7) e il 79,7% in meno rispetto a2021, nel corso del quale erano state autorizzate 198...ROMA - Le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate nello scorso mese di luglio sono state 40,1 milioni, il 19,4% in meno rispetto al precedente mese di giugno (49,7 milioni) e il 79,7% i ...Del bonus 200 euro si parla da mesi. Era il 2 maggio quando il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha illustrato il Decreto Aiuti. Citando, tra le altre ...